Мост к петрогрифам построят в Беломорском районе Карелии

Управление автомобильных дорог Карелии объявило аукцион на разработку проектной документации по строительству моста через протоку Кислый Пудас к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги». Речь идет о петроглифах в Беломорском районе.

Начальная цена контракта составила 7,01 млн рублей, источником финансирования являются средства регионального бюджета, отмечает ИА «Карелinform». Как следует из аукционной документации, все работы должны быть начаты сразу после подписания государственного контракта. Завершить проектирование необходимо до 29 июля следующего года.

Петроглифы, наскальные рисунки эпохи неолита, находящиеся в Карелии, признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это образцы первобытного монументального искусства. Группа петроглифов на Белом море «Бесовы следки» была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур. Еще одна группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе и насчитывает более 1,2 тыс. изображений.