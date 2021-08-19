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СК раскрыл подробности обнаружения пропавшей в Тюмени девочки

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Тело, обнаруженное завернутым в пакете в Тюмени, принадлежит пропавшей девятилетней девочке. Об этом сообщила журналистам официальный представитель следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Как рассказала Петренко, 19 августа на берегу озера Оброчное в Тюмени «обнаружен пакет с телом ребенка», первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее девочке.

«Лежала в мешке у заправки»: в Тюмени нашли мертвой 9-летнюю девочку
Школьница ушла на прогулку в конце июня и пропала

«Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий», — уточняет пресс-служба ведомства.

Тело ребенка было найдено ранее в этот же день.

Позже телеканал РЕН ТВ уточнил, что расчлененное тело девочки нашли сотрудники автозаправочной станции. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок. АЗС находится в районе Лесобазы на улице Домостроителей. Это место расположено в 2 км от дома пропавшей школьницы.

Как предположили волонтеры, мешок могли подкинуть к участку 3–4 дня назад после завершения поисковых операций на данной территории. Они заявили, что несколько раз прочесывали участок у заправки, при этом в поисках участвовали спасатели и полицейские с собаками. Эту версию отрабатывают криминалисты.

Девочка Настя пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». По решению председателя СК России Александра Бастрыкина его материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

За несколько дней до этого в городе задержали мужчину, надругавшегося над 10-летним мальчиком, — он проживал по соседству с убитой школьницей.

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