«Газпром» ожидает ввод «Северного потока-2» в октябре

Поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться уже в октябре.

«Газпром» также сообщил в своем Telegram-канале, что по СП-2 могут поставить 5,6 млрд куб. м газа в этом году. Холдинг также подвел итоги работы газопровода «Северный поток» на конец июля.

Так, поставки в Европу достигли 33,7 млрд куб. м, что выше уровня прошлого года, когда было в 32,9 млрд куб. м. В ФРГ через газопровод поставили 22,7 млрд куб. м газа, а за аналогичный период прошлого года — 15,9 млрд куб. м.

Как заявил ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, если предположить, что в декабре газопровод выйдет на загрузку в 70% от проектной мощности, а его наполнение газом будет происходить постепенно, то, возможно, «Газпром» исходит из того, что полноценные поставки могут начаться примерно в октябре».

Как, в свою очередь, отметил заместитель главы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, подчеркнув, что, если поставки по СП-2 начнутся с начала нового газового года 1 октября, то объемы прокачки могут оказаться выше.

19 августа стало известно, что цена на газ в Европе в ходе торгов в четверг ускорила падение, достигнув отметки в $480 за 1 тыс. куб. м на сообщении «Газпрома» о возможных поставках газа по «Северном потоку – 2» в 2021 году.

18 августа цены на газ в Европе упали в ходе торгов на хабе TTF (Нидерланды) почти на 10% по сравнению с показателем 17 августа, но к вечеру отыграли часть падения. Стоимость сентябрьского фьючерса вечером 18 августа падала до $509 за 1 тыс. куб. м. За день до этого торги закрылись на отметке $562 за 1 тыс. куб. м, что почти на 10% выше.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.