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В Томской области модернизируют 13 библиотек

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Министерство культуры РФ по итогам конкурса предоставит Томской области дополнительно 40 млн рублей на открытие модельных библиотек. Восемь оснащенных по последнему слову учреждений появятся в 2021 году в шести райцентрах, а также в Северске и Томске, информирует пресс-служба администрации региона.

Параллельно за счет регионального бюджета на 5 млн рублей будут модернизированы библиотеки в селах Больше-Дорохово, Тогур, Александровcкое и Высокое, а также в поселке Белый Яр, отмечает РИА «Томск».

В этом году общий бюджет проекта в регионе с учетом дополнительного транша составит 70 млн рублей.

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