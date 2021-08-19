Группа «Самолет» выкупит весь бизнес ГК «Интеко»

Девелоперская группа компаний «Самолет» планирует приобрести группу «Интеко» за 32 млрд рублей, рассказали «Известиям» три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, сделку предполагается закрыть в начале сентября.

По данным СМИ, «Самолетом» владеют бизнесмены Павел Голубков (47,5%), Игорь Евтушевский (10%) и Михаил Кенин (37,5%). Сегодня «Интеко», по данным СПАРК, на 100% принадлежит банку «Траст», 97,7% которого находятся в собственности Банка России.

До 2011 года группа была подконтрольна Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Затем ее выкупили бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95% акций) и один из кредиторов Сбербанка (5%). В феврале 2018-го 87,5% ГК принадлежали Рост-банку, которым ранее владел Микаил Шишханов, и 7,5% — «Сбербанк инвестициям». В июле 2018 года произошло присоединение Рост-банка к банку «Траст». В начале июня 2021 года президент и председатель правления «Траста» Александр Соколов говорил «Интерфаксу», что банк готов продать «Интеко», при этом хочет получить за группу высокую цену. Также Александр Соколов отмечал, что к концу года капитализация «Интеко», по консервативным оценкам, приблизится к 26–27 млрд рублей, а реальная составит около 32 млрд рублей.

В «Интеко» запрос «Известий» перенаправили в «Траст», где не стали отрицать факт готовящейся сделки, но от комментариев отказались. Так же поступили и в группе «Самолет». «Известия» направили запрос в ЦБ. В ФАС «Известиям» сообщили, что ходатайство по согласованию сделки между указанными компаниями в антимонопольную службу пока не поступало.

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