Аналитик оценила предложение ломбардов изменить подход к расчету ПСК

Рынок ломбардов сейчас претерпевает структурные изменения, чтобы выйти на принципиально иной уровень. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила «Известиям» старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Можно предположить, что маржинальность ломбардов реально повысить более гибкими клиентоориентированными условиями, а также продолжением работы с Центробанком. Взаимодействие с регулятором очень важно: вполне возможно, что рынок ломбардов сейчас претерпевает структурные изменения и «чистку» рядов с тем, чтобы далее выйти на принципиально иной уровень», — рассказала она.

Она добавила, что именно поэтому происходят «настолько долгие и изматывающие консультации по ПСК и прочим финансовым нюансам».

Ранее в этот день сеть ломбардов «Фианит» предложила Банку России изменить методику расчета полной стоимости кредита (ПСК), чтобы избежать демпинга, который могут позволить себе крупные игроки. Генеральный директор сети Станислав Боронин предложил в том числе измерять показатель не по 100 крупнейшим компаниям, а по трети всех участников рынка. Также он считает, что нужно выделить категории ПСК в зависимости от суммы займа: до 50 тыс. рублей, 50–100 тыс. рублей и от 100 тыс. рублей.

Участники рынка утверждают, что в настоящее время постоянные обновления методики расчета ПСК приводят к сокращению показателя, снижению маржинальности бизнеса, что затрудняет долгосрочное планирование. В результате часть предпринимателей перешли из легального сегмента в серую зону.

Согласно поправкам, внесенным в закон «О ломбардах» в июле 2020 года, до 10 апреля 2021 года ломбарды должны были предоставить Центробанку данные для включения в новый реестр. В июне стало известно, что сайты ломбардов, находящиеся в реестре Банка России, стали помечаться в поисковой выдаче «Яндекса» специальным знаком — синим кружком с галочкой и надписью ЦБ РФ.

По данным регулятора на 15 марта 2021 года, на рынке действовало 3100 ломбардов. Весной, с введением реестра ЦБ, рынок уже покинула примерно 1 тыс. таких организаций.