Угрожавший взорвать бомбу в Вашингтоне мужчина сдался полиции

Мужчина, припарковавший автомобиль возле здания Капитолия в Вашингтоне и угрожавший взорвать взрывное устройство, сдался властям. Об этом 19 августа сообщает Associated Press.

На опубликованных в соцсетях видео также видно, как мужчина вышел из своего пикапа и был окружен полицией.

Злоумышленником оказался 49-летний Флойд Рэй Роузберри из Северной Каролины. В течение последних пяти часов он вел переговоры с полицией, угрожая взорвать бомбу и высказывая антиправительственные угрозы. Мужчина говорил, что демократам необходимо уйти в отставку, но позже уже кричал, что любит президента США Джо Байдена.

Бывшая жена Роузберри Кристалл сказала, что видела изображения человека, участвовавшего в противостоянии у Капитолия, и подтвердила, что это ее бывший муж. Она сказала, что никогда не знала, что у него есть взрывчатка, но отметила, что он был коллекционером огнестрельного оружия.

Ранее в этот день было опубликовано видео Рэя Роузберри, где он предупреждал полицию, что в том случае, если по нему будут стрелять, с ним «погибнут еще два района».

В 17:15 мск черный пикап заехал на тротуар перед зданием библиотеки Джефферсона, и водитель сообщил офицеру, что у него бомба. Офицер сказал, что у мужчины в руке было что-то вроде детонатора.

Несколько улиц в этом районе, а также близлежащие здания библиотеки, Верховного суда США и конгресса были закрыты.