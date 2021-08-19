Живущих рядом с Капитолием людей эвакуируют из-за угрозы взрыва

Кварталы вокруг Капитолия оцепили из-за угрозы минирования. У библиотеки конгресса заметили подозрительный автомобиль. В грузовике находится мужчина, он ведет трансляцию из салона. По словам неизвестного, он готов взорвать два квартала, передает телеканал «Известия». Людей из соседних зданий эвакуировали. В потенциально опасной зоне — Капитолийский холм, здание Верховного суда, библиотека конгресса. Полиция сообщила об активной угрозе взрыва и призвала всех избегать этот район.

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