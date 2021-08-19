Людей эвакуировали в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета

Полиция Нью-Йорка сообщила об эвакуации людей с площади Таймс-Сквер в центре города из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает телеканал NBC News.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что полиция установила заграждения.

По данным телеканала, около 12:30 по местному времени (19:30 мск), предположительно, велосипедист бросил металлический контейнер у красных ступеней — центральной части площади.

Ранее 19 августа полиция Капитолия предупредила об угрозе взрыва в районе библиотеки американского конгресса и в связи с этим призвала прохожих избегать нахождения на этой территории. По последним данным, возле библиотеки припарковано авто мужчины, который угрожает привести в действие взрывное устройство. С ним ведут переговоры сотрудники ФБР.