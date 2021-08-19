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Более 70 случаев бешенства выявили в Тюменской области с начала года

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На территории Тюменской области с начала 2021 года зафиксировано 74 случая бешенства животных. Соответствующие данные представил Россельхознадзор.

«В 56 населенных пунктах, расположенных в Абатском, Заводоуковском, Ишимском, Ялуторовском и других районах Тюменской области, действуют ограничительные меры», — цитирует сообщение ведомства портал «Наш город».

Заболевание было выявлено у кошек, енотовидных собак, лис и коров.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что жители должны сообщать о признаках бешенства у домашних животных для их вакцинации.

Специалисты напоминают, что инфицирование бешенством происходит через слюну заболевших животных. Она может попасть в раны при укусе или на слизистые оболочки. Инкубационный период заболевания составляет 14–60 дней.

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