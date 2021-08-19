Темпы ввода жилья выросли в Оренбуржье на 5%

В Оренбургской области с начала года на 5% выросли объемы ввода нового жилья. Об этом глава регионального минстроя Александр Полухин сообщил во время совещания по вопросам промежуточных итогов реализации областного проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным статистики, с января по июль в Оренбуржье введено 367 тыс. кв. м жилья. Это на 5% выше аналогичного периода прошлого года. Около 263 тыс. кв. м введено в индивидуальном секторе, 104 тыс. кв. м — в индустриальном, пишет 56orb.ru.

В числе лидеров по выполнению показателей отмечают Ясненский горокруг, Илекский район, Бузулук, Бузулукский, Переволоцкий, Саракташский районы, город Орск, Соль-Илецкий городской округ и Северный район.

«За оставшиеся пять месяцев этого года необходимо приложить максимум усилий по достижению годовых показателей», — подчеркнул Полухин.

Ранее в августе сообщалось, что вопрос увеличения объемов деревянного домостроения, а также меры поддержки для застройщиков прорабатывают в Амурской области. Такое жилье может быть возведено в рамках программ переселения из ветхого и аварийного жилфонда, комплексного развития сельских территорий, а также концепции жилищного строительства на 2021–2030 годы. Также реализация деревянных домов возможна в сельской местности и в северных районах региона.