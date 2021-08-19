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Велосипедные маршруты между округами создадут в Подмосковье

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В Московской области приступили к созданию пилотных велосипедных маршрутов, которые должны связать парки и округа. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.

Первый маршрут свяжет три парка — Мещерский, имени Лазутиной и Малевича. Его протяженность составит 23 км. Первый этап реализуют уже в этом году.

Второй маршрут свяжет три округа и их достопримечательности. Он будет называться «Виражи – Лохин остров – Николина Гора – Звенигород – Руза – Озернинское водохранилище». Протяженность составит 160 км.

Третий маршрут, протяженность которого будет 30 км, свяжет парк Виражи и Лохин остров. Его начнут обустраивать в следующем году, пишет «Подмосковье сегодня».

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