Велосипедные маршруты между округами создадут в Подмосковье

В Московской области приступили к созданию пилотных велосипедных маршрутов, которые должны связать парки и округа. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.

Первый маршрут свяжет три парка — Мещерский, имени Лазутиной и Малевича. Его протяженность составит 23 км. Первый этап реализуют уже в этом году.

Второй маршрут свяжет три округа и их достопримечательности. Он будет называться «Виражи – Лохин остров – Николина Гора – Звенигород – Руза – Озернинское водохранилище». Протяженность составит 160 км.

Третий маршрут, протяженность которого будет 30 км, свяжет парк Виражи и Лохин остров. Его начнут обустраивать в следующем году, пишет «Подмосковье сегодня».