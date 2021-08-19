Появилось видео из авто угрожающего взорвать бомбу в Вашингтоне мужчины

В соцсетях 19 августа появилось видео из автомобиля американца, заявившего, что у него есть взрывное устройство. В настоящее время со злоумышленником ведут переговоры сотрудники ФБР.

Мужчина находится в авто в центре Вашингтона. По предварительным данным, его зовут Рэй Росберри. Он угрожает бомбой и требует разговора с президентом США Джо Байденом. Недавно он вел прямую трансляцию на Facebook с места происшествия, но его страницу быстро заблокировали.

На опубликованной записи слышно, как мужчина предупреждает полицию, что в том случае, если по нему будут стрелять, с ним «погибнут еще два района».

Ранее в этот же день полиция Капитолия предупредила об угрозе взрыва в районе библиотеки американского конгресса и в связи с этим призвала прохожих избегать нахождения на этой территории.

Как сообщает NPR со ссылкой на полицию Капитолия, в 17:15 мск черный пикап заехал на тротуар перед зданием библиотеки Джефферсона, и водитель сообщил офицеру, что у него бомба. Офицер сказал, что у мужчины в руке было что-то вроде детонатора.

Начальник полиции Капитолия США Дж. Томас Мангер заявил, что переговоры продолжаются.

«Мои переговорщики усердно работают, пытаясь найти мирное разрешение этого инцидента», — сказал он.

Несколько улиц в этом районе, а также близлежащие здания библиотеки, Верховного суда США и конгресса были закрыты.

Ранее, 20 января, в здании Верховного суда США, находящемся в Вашингтоне неподалеку от здания конгресса, объявили угрозу взрыва.