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Житель Тюмени получил компенсацию в 1 млн рублей за сгоревший дом

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Пенсионер из Тюмени получил 1 млн рублей компенсации за сгоревший дом в садовом некоммерческом товариществе «Солнышко». Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, у мужчины отсутствовали документы на собственность. Однако суд удовлетворил иск прокуратуры, и дом признали имуществом тюменца.

«75-летнему мужчине на праве собственности принадлежит земельный участок, на котором он в течение длительного времени собственными силами и средствами возводил жилой дом», — цитирует сообщение ведомства портал «Наш город».

В середине мая в доме произошел пожар, жилье оказалось разрушено. При этом на территории Ванзилинского муниципального образования действовал режим ЧС. На основании постановления властей пострадавшие от пожара получили компенсации.

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