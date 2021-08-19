Объекты культурного наследия повреждены в Керчи из-за ливней

Прошедшие на востоке Крыма ливни повредили несколько объектов культурного наследия в Керчи.

«Проинспектированы Аджимушкайские каменоломни, Царский и Мелек-Чесменский курганы, склеп Деметры. После дождей произошло сползание грунта, приведшее к обрушению на объектах культурного наследия», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры республики. В настоящее время специалисты проводят оценку состояния объектов, передает Крыминформ.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал 16 августа, что власти обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от наводнений. Кроме того, Аксенов отметил, что уже на этой неделе жители пострадавших от наводнений территорий должны получить выплаты в полном объеме. Угрозы прорыва дамбы на реке Булганак под Керчью из-за выпавших обильных осадков нет.