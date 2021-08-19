Белуха подплыла к берегу в пригороде Владивостока

В пригороде Владивостока у берега в районе пляжа на Седанке заметили белуху. Появление морского животного вызвало настоящий фурор среди отдыхающих.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, белуха не сильно возражала против подобного внимания. Впрочем, специалисты утверждают, что такое поведение опасно для животного, которое рано или поздно поплатится за свою доверчивость, пишет Vostokmedia.

19 августа сообщалось, что в России на полгода ввели запрет на вывоз дельфинов, китов и морских свиней. Соответствующее постановление подписало правительство.