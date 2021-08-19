Мужчина заявил о взрывном устройстве в своей машине в центре Вашингтона

В центре Вашингтона полиция ведет переговоры с мужчиной, который заявил о взрывном устройстве в своем автомобиле. Об этом 19 августа сообщил начальник полиции Капитолия Том Мэнджер.

Как пишет ABC7, утром мужчина в пикапе подъехал к библиотеке конгресса США. Он утверждает, что в автомобиле находится взрывное устройство. У злоумышленника в руках предмет, напоминающий детонатор. По словам Мэнджера, правоохранители ведут переговоры с мужчиной.

Территория вблизи конгресса оцеплена, жители района и прохожие эвакуированы. На место прибыли сотрудники служб экстренного реагирования.

Ранее в этот же день полиция Капитолия предупредила об угрозе взрыва в районе библиотеки американского конгресса и в связи с этим призвала прохожих избегать нахождения на этой территории. Библиотека находится в непосредственной близости от Верховного суда США и здания Капитолия.

20 января в здании Верховного суда США, находящемся в Вашингтоне неподалеку от здания конгресса, объявили угрозу взрыва.