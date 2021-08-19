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Минприроды Оренбуржья направило экопосты в Первомайский район

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Министерство природы Оренбургской области направило в Первомайский район экопосты для мониторинга состояния воздуха. Соответствующее поручение губернатор Денис Паслер дал после обращения местного жителя во время прямой линии 17 августа.

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«Мужчина считает, что ликеро-водочный завод травит людей. В связи с этим губернатор Оренбургской области Денис Паслер дал поручение министру природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александру Самбурскому направить туда экопосты», — цитирует сообщение минприроды РИА «Оренбуржье».

В среду, 18 августа, специалисты прибыли в поселок Первомайский и обследовали в райцентре улицы Заводская, Осенняя, Аэродромная, Базовая, Придорожная, Целинная, Веснянская. Были отобраны пробы воздуха. Их проверили на содержание загрязняющих веществ. Превышения ПДК зафиксированы не были.

Кроме того, экологи осмотрели промплощадки спиртзавода. Территория соответствует всем нормам действующего законодательства РФ, подчеркнули в региональном минприроды.

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