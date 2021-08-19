Цена газа в Европе упала после заявления «Газпрома» о планах по СП-2

Цена на газ в Европе ускорила падение, достигнув отметки $480 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения «Газпрома» о возможном начале поставок газа по «Северному потоку – 2» в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 19 августа.

Стоимость газа несколько отыграла падение и торгуется на отметке чуть выше $490 за 1 тыс. куб. м, или €41,07 за МВт · ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт · ч). За день газ упал в цене на 9,4%.

Ранее в этот день «Газпром» сообщил в своем Telegram-канале, что по СП-2 могут поставить 5,6 млрд куб. м газа в этом году. Кроме того, сообщалось, что поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться уже в октябре, а объемы прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток трубопровода и ситуации на газовом рынке.

Ранее 19 августа директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова спрогнозировала, что «Газпром» до конца года сможет дополнительно поставить в Европу объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, если запуск «Северного потока – 2» не задержится.

18 августа цены на газ в Европе упали в ходе торгов на хабе TTF (Нидерланды) почти на 10% по сравнению с показателем 17 августа, но к вечеру отыграли часть падения. Стоимость сентябрьского фьючерса вечером 18 августа падала до $509 за 1 тыс. куб. м. За день до этого торги закрылись на отметке $562 за 1 тыс. куб. м, что почти на 10% выше.

16 августа цена на газ в Европе обновила максимум, превысив $580 за 1 тыс. куб. м. Подчеркивалось, что на котировки также повлияло решение «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.