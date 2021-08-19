Небензя заявил об отказе РФ сотрудничать со связанными с терроризмом силами в Афганистане

Москва не рассматривает сотрудничество в Афганистане с силами, которые связаны с террористами. Об этом в четверг, 19 августа, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Хотели бы подчеркнуть, что Российская Федерация будет взаимодействовать только с теми политическими силами Афганистана, которые не связаны с террористами, прежде всего с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) и аффилированными с ними структурами. Рассчитываем, что все афганские стороны воздержатся от насилия и будут содействовать урегулированию ситуации», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что приход движения «Талибан» (запрещено в РФ) к власти в Афганистане — это реальность, с которой международному сообществу придется считаться.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил возобновить «московский формат» переговоров по Афганистану. По его мнению, такой диалог на сегодняшний день имеет наибольшие перспективы для содействия урегулированию ситуации в стране, так как включает в себя все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индию, США, Иран, Россию и афганские конфликтующие стороны.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.