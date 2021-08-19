Ломбарды предложили изменить подход к расчету ПСК

Сеть ломбардов «Фианит» предложила Банку России изменить методику расчета полной стоимости кредита (ПСК), чтобы избежать демпинга, который могут позволить себе крупные игроки. С соответствующей инициативой выступил генеральный директор сети Станислав Боронин в ходе заседания ЦБ, которое прошло на этой неделе, сообщает «Коммерсант» 19 августа.

Боронин предложил том числе измерять показатель не по 100 крупнейшим компаниям, а по трети всех участников рынка. Также он считает, что нужно выделить категории ПСК в зависимости от суммы займа: до 50 тыс. рублей, 50–100 тыс. рублей и от 100 тыс. рублей.

Участники рынка, опрошенные изданием, утверждают, что в настоящее время постоянные обновления методики расчета ПСК приводят к сокращению показателя, снижению маржинальности бизнеса, что затрудняет долгосрочное планирование. В результате часть предпринимателей перешли из легального сегмента в серую зону.

ПСК регулятор рассчитывает раз в квартал. С 2014 года показатель снизился в 1,5 раза — 1 сентября 2014-го ПСК составляла 175% в годовом выражении, сейчас — 123%, рассказал основатель ломбарда «Корона» Вадим Клемцов.

Регулятор совместно с «Яндексом» начал проект по маркировке сайтов финансовых организаций в интернете в июне 2017 года. Первыми отметку получили сайты микрофинансовых организаций, затем сайты страховщиков, банков, бюро кредитных историй, профессиональных участников рынка ценных бумаг, финансовых платформ, негосударственных пенсионных фондов.

Согласно поправкам, внесенным в закон «О ломбардах» в июле 2020 года, до 10 апреля 2021 года ломбарды должны были предоставить Центробанку данные для включения в новый реестр. В июне стало известно, что сайты ломбардов, находящиеся в реестре Банка России, стали помечаться в поисковой выдаче «Яндекса» специальным знаком синим кружком с галочкой и надписью ЦБ РФ.

По данным регулятора на 15 марта 2021 года, на рынке действовало 3100 ломбардов. Весной, с введением реестра ЦБ, рынок уже покинула примерно 1 тыс. таких организаций, отмечает «Коммерсант».