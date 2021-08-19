Сельские территории обустроят в пяти районах Тамбовской области

Тамбовская область получит дополнительно 106 млн рублей из бюджета РФ в рамках программы «Современный облик сельских территорий». Из регионального и местного бюджетов на эти цели поступит 2,2 млн рублей. Кроме того, в рамках софинансирования из внебюджетных источников привлечено 2 млн рублей.

Все эти средства направлены на развитие сельских территорий в пяти районах региона: Бондарском, Моршанском, Петровском, Рассказовском и Уметском, передает ИА «Абирег». Здесь будут построены и реконструированы водонапорные башни, водозаборные скважины, проведены водопровод и уличный газопровод. Кроме того, в одном из поселков Рассказовского района будет капитально отремонтировано здание общеобразовательной школы.

Напомним, в двух сельских учреждениях культуры Тамбовской области появятся новые кинозалы, оборудованные на средства Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Закупку техники объявили Сампурский центр досуговой деятельности и Гавриловский культурно-досуговый центр. В комплект оборудования входит цифровой кинопроектор для показа фильмов в формате 2 и 3D, системы звуковой трансляции, усилители мощности, киноэкран, билетный программно-аппаратный комплекс.