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Зеленский сравнил завершение СП-2 с плохим кино

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) с плохим кино, заявив, что уже знает, чем оно закончится.

«Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим его и надеемся, что он как-то по-другому закончится. А он не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. Абсолютно понятная история», — сказал украинский лидер в интервью The Washington Post 19 августа.

«Последствием отказа от СП-2 будет конец ФРГ как промышленной державы»
Председатель «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен — о будущем «Северного потока – 2» после смены канцлера и о том, как это повлияет на отношения Москвы и Берлина

Зеленский констатировал, что введение трубопровода в эксплуатацию будет наносить Киеву ущерб в размере минимум 2 млрд долларов в год.

Президент также добавил, что Украина категорически не согласна на позицию относительно СП-2, аналогичную США и Германии. Он резюмировал, что данный проект станет одним из ключевых вопросов в разговоре о сфере безопасности с президентом США Джо Байденом при личной встрече.

Ранее 19 августа украинский экономист выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» Украину в вопросе поддержки проекта «Северный поток – 2». По словам эксперта, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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