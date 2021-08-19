Опрос показал уровень доверия россиян современным технологиям

Большинство жителей страны (56%) поддерживают развитие современных технологий, однако 41% опрошенных международной компанией ESET более критично относится к прогрессу и находит полезными не все инновации. Исследование, которое имеется в распоряжении «Известий», показало, что больше всего россияне верят в распространение таких технологий, как умный дом, доставка дронами, беспилотные машины, космический туризм и замена людей роботами на работе.

При этом меньше всего, согласно результатам опроса, респонденты верят в имплантацию чипов в голову и в создание цифровых аватаров.

Примечательно, что злом новые технологии считают по большей части представители молодой аудитории — от 18 до 24 лет, а также, что среди мужчин скептицизм по поводу новых технологий более распространен, чем среди женщин.

Поддержку развития современных технологий у населения вызывает возможность более комфортной жизни, поддержания контакта с людьми из любой точки земного шара и экономии своего времени.

Обратной стороной цифровизации респонденты назвали отсутствие общения вживую, из-за чего возникают проблемы с социализацией. Кроме того, по мнению опрошенных, люди становятся более ленивыми и уязвимыми к тотальной слежке и отсутствию приватности.

«Самое интересное в этом исследовании то, что больше всего россияне ценят общение с другими людьми. Респонденты одновременно благодарны технологиям за обеспечение связи на огромном расстоянии, но при этом переживают, что инновации могут отдалить их от тех, кто находится рядом, заменив живое общение онлайном. Надеемся, что такого не произойдет, а вместо этого мы все дружной компанией полетим покорять космические просторы», — приводится в исследовании комментарий директора по развитию бизнеса ESET Алексея Новикова.

В феврале были опубликованы результаты опроса многопрофильного аналитического центра НАФИ, согласно которым более половины россиян (51%) полагают, что у них низкий уровень знаний и навыков в сфере информационных технологий. Кроме того, 51% респондентов считают, что смогли бы перейти на более высокую позицию или найти более привлекательную работу, если бы они лучше знали сферу IT.