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Устроившего драку с ОМОНом в Москве приговорили к пяти годам колонии

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Уроженца Чечни Микаила Мархиева (Саида-Мухаммада Джумаева), который устроил драку с силовиками во время несанкционированной акции 23 января в столице, Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил адвокат Мурад Мусаев.

Ранее, 18 августа, на судебном заседании прокурор запросил для Мархиева шесть лет лишения свободы.

Пресненский районный суд Москвы арестовал Джумаева за драку с ОМОНом во время незаконной акции 23 января. Он нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела. На допросе он полностью признал свою вину в нападении на правоохранителей.

По данным ГУ СКР по Москве, молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья»). Следствие отмечало, что «он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступления».

За различные правонарушения во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 23 января, к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

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