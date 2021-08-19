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Жители Липецка снизили плату за ЖКХ по предложению «Новых людей»

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Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева встретилась с представителями управляющих компаний и горожанами в Липецке, где применяют новый подход к тарифообразованию, который дает реальное снижение стоимости коммунальных услуг на 25%.

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До того, как в доме по улице Катукова установили автоматизированный тепловой пункт (АТП), коммунальщики впустую отапливали улицу, а люди за это переплачивали. Теперь специальные датчики помогут избавить жильцов от «перетопов» в межсезонье и теплые зимы. После установки новой системы суммы в зимних платежках снизились на 1,5–2 тыс. рублей.

«Я без раздумий согласилась на установку АТП и поставила свою подпись. Раньше квартплата зимой была 7,8 тыс. рублей. В этом году стала около 6 тыс. рублей. Теперь на сэкономленные деньги могу купить лекарства. Соседям, которые этим занимались, было очень трудно. Пришлось собрать множество документов, решить кучу вопросов. Но результат есть, и это главное», — рассказала местная жительница, пенсионерка Мария Давидюк.

Как подчеркнула Сардана Авксентьева, снижение коммунальных тарифов — одна из важнейших инициатив партии «Новые люди».

По ее словам, опыт Липецка нужно масштабировать на всю страну.

«Я понимаю, что всё новое люди часто встречают с недоверием. Они разочарованы во всей коммунальной системе и уже никому не доверяют. Но наш подход реально позволяет экономить. Это мы сегодня увидели в Липецке. Мы теперь знаем на практике, как снизить тарифы. Новые решения от «Новых людей» работают», — заявила Авксентьева.

Прошлой зимой липецкие активисты партии «Новые люди» проверили несколько многоэтажек с помощью тепловизоров и выяснили, что энергоэффективность зданий на нуле, причем везде наблюдалась похожая картина — тепло уходило на улицу, а жители переплачивали за отопление как минимум на 25%.

Ранее председатель партии Алексей Нечаев заявил, что тарифы ЖКХ можно снизить на 25%, если заняться вопросом реконструкции многоквартирных домов на государственном уровне. По его словам, помочь могли кредиты на оплату капремонта, дифференцированный налог на жилье в зависимости от класса энергоэффективности, стандартизация проектов в энергосервисе и другие новые решения.

Партия «Новые люди» также активно занимается вопросами экологии, а также проблемами детей с особенностями развития.

Политическая сила была зарегистрирована 1 марта 2020 года. В этом году она будет участвовать в выборах в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

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