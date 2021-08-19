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Сотрудников ОМОНа задействуют в рейдах против незаконной охоты в Удмуртии

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Леса Удмуртии будут патрулировать сотрудники природоохранных структур при поддержке Росгвардии и ОМОНа. Они будут следить за соблюдением правил охоты во время особого противопожарного режима.

Сезон массовой добычи боровой и водоплавающей дичи стартует в республике 21 августа. Тем временем в Удмуртии с 17 августа ввели особый противопожарный режим, который запрещает пешие прогулки по лесу, а также въезд транспорта на отдельных территориях. Охотников просят заранее ознакомиться со схемами лесных участков, где будут действовать ограничения. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Схемы размещены на сайте министерства природных ресурсов Удмуртии.

Рейдовые группы будут контролировать соблюдение правил охоты и обращения с оружием и боеприпасами. Также специалисты будут выявлять случаи охоты в состоянии алкогольного опьянения.

Особый противопожарный режим в республике продлится до 3 сентября. Сезон охоты на болотно-луговую и полевую дичь продлится до 30 ноября, на боровую дичь — до 31 декабря.

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