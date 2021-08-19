Свиней изъяли у жителей Орловской области из-за обнаружения АЧС

Россельхознадзор провел отчуждение поголовья животных в угрожаемой зоне по распространению африканской чумы свиней (АЧС). Вирус выявлен в дикой фауне на территории Хотынецкого и Знаменского районов.

Изъятие животных проводилось в соответствии с указом губернатора. Свиней забрали у граждан, проживающих в радиусе 20 км от опасной зоны. Местным жителям вручили уведомления о запрете вывоза и реализации свиней и продукции свиноводства, а также ведения охоты. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Всего отчуждено 56 голов свиней. В отношении трех граждан составлены протоколы за нарушение правил борьбы с карантинными заболеваниями животных.

Днем ранее Россельхознадзор сообщил о выявлении очага заболеваемости АЧС в Архангельской области на границе с Республикой Коми. Карантин введен в Вельском районе. Специалисты отметили, что вирус устойчив во внешней среде и может сохраняться на одежде, обуви и колесах автомобилей.