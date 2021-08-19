В США заподозрили РФ в подготовке испытаний новейшей ракеты «Буревестник»

Эксперты из США заявили, что Россия готовит испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом 19 августа сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные спутниковой съемки.

Как считают эксперты Центра международных исследований в области нераспространения ядерного оружия Института Миддлбери, фотографии, сделанные 16 августа коммерческой компанией по спутниковой съемке Capella Space, дают «убедительные доказательства того, что Россия готовилась к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой» на стартовой площадке, расположенной недалеко от полярного круга.

Джеффри Льюис, эксперт по оружию из Института Миддлбери, заявил, что «использование ядерного реактора, в принципе, дало бы крылатой ракете неограниченную дальность полета вокруг американских радаров и перехватчиков ПРО».

Вместе с тем он напомнил об угрозе, которую тестирование новой ракеты может представлять для окружающей среды и здоровья людей.

По словам Льюиса, исследователи в последние месяцы пристально наблюдали за предполагаемым местом проведения испытаний. Так, он отметил, что на спутниковых снимках, сделанных коммерческой компанией по созданию спутниковых изображений Planet в течение лета, видно, что это место рядом с полярным кругом посещают грузовые корабли, а припасы скапливаются в зоне поддержки.

Он также рассказал, что на стартовой площадке был обнаружен большой объект, который, возможно, является пусковой установкой ракеты «Буревестник».

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны России.

«Буревестник» — одна из новейших систем оружия. Она представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку.