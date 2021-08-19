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В США заподозрили РФ в подготовке испытаний новейшей ракеты «Буревестник»

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Эксперты из США заявили, что Россия готовит испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом 19 августа сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные спутниковой съемки.

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Как считают эксперты Центра международных исследований в области нераспространения ядерного оружия Института Миддлбери, фотографии, сделанные 16 августа коммерческой компанией по спутниковой съемке Capella Space, дают «убедительные доказательства того, что Россия готовилась к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой» на стартовой площадке, расположенной недалеко от полярного круга.

Джеффри Льюис, эксперт по оружию из Института Миддлбери, заявил, что «использование ядерного реактора, в принципе, дало бы крылатой ракете неограниченную дальность полета вокруг американских радаров и перехватчиков ПРО».

Вместе с тем он напомнил об угрозе, которую тестирование новой ракеты может представлять для окружающей среды и здоровья людей.

По словам Льюиса, исследователи в последние месяцы пристально наблюдали за предполагаемым местом проведения испытаний. Так, он отметил, что на спутниковых снимках, сделанных коммерческой компанией по созданию спутниковых изображений Planet в течение лета, видно, что это место рядом с полярным кругом посещают грузовые корабли, а припасы скапливаются в зоне поддержки.

Он также рассказал, что на стартовой площадке был обнаружен большой объект, который, возможно, является пусковой установкой ракеты «Буревестник».

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны России.

«Буревестник» — одна из новейших систем оружия. Она представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку.

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