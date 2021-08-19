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Источник рассказал подробности побега заключенных из ИВС в Истре

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Стали известны подробности побега заключенных из ИВС в Истре. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Предполагаемый организатор побега остается на свободе

«На первом допросе Бутнару (Александр Бунтару, один из сбежавших. — Ред.) заявил, что с убийцей «колбасного короля» они расстались спустя сутки с лишним после побега, 7 августа. Говорит — где-то в лесу под Лобней. Решили, что поодиночке прятаться будет проще. Мавриди (еще один сбежавший, Александр Мавриди. — Ред.), по словам Бутнару, не делился с ним планами, куда побежит», — приводит издание слова источника.

Накануне Бутнару задержали в одном из поселков Новгородской области. В настоящий момент принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области. Устанавливаются пособники его побега.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым. МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в его розыске.

Сбежали заключенные, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ. Также сокамерники сорвали навесной замок на воротах.

Предположительно, гаечный ключ Мавриди пронесла его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Преступники скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщины, которых заподозрили в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа.

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