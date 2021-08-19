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Почти 4 тыс. кв. м аварийного жилья расселили в Петербурге

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С 2019 по 2021 год в Санкт-Петербурге расселили почти 4 тыс. кв. м аварийного жилья. Соответствующую информацию озвучил губернатор Александр Беглов во время заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Власти ведут расселение домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщает телеканал «78». По словам Беглова, возможность расселения появилась благодаря проекту по сокращению непригодного для проживания жилого фонда. Владельцы аварийного жилья переезжают в новые и безопасные квартиры.

В Ленинградской области для строительства домов по программе расселения аварийного жилья создают единого генерального подрядчика.

В Приморском крае к декабрю 2022 года планируют ликвидировать свыше 104 тыс. кв. м аварийного жилья. Для переселенцев построят 13 многоквартирных домов.

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