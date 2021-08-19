Эксперт дал советы на случай нехватки средств на ипотечные платежи

Если ипотечному заемщику не хватает средств на ежемесячное погашение платежа, необходимо подумать об увеличении срока кредитования, что позволит сократить размер платежа, при этом всегда останется возможность гасить задолженность досрочно. Об этом заявил «Известиям» Иван Веденисов, бизнес-директор платформы залогового кредитования Online-Ipoteka (входит в группу IDF Eurasia), в четверг, 19 августа.

Ранее в этот же день заместитель министра финансов России Михаил Котюков в ходе «Ипотечного марафона» посоветовал гражданам брать ипотеку, если ежемесячный платеж не превысит 25% от семейного бюджета. Он предостерег россиян от ситуации, в которой люди берут ипотеку, принимают на себя более высокие обязательства, а потом с трудом обслуживают эти обязательства, «загоняя себя в долговую ловушку».

Веденисов согласился с Котюковым в том, что комфортным суммарным ежемесячным ипотечным платежом является не более 25–30% от ежемесячного дохода. Предельный платеж по кредитам, по его словам, не должен превышать половины регулярных заработков заемщика.

Чтобы чувствовать себя уверенно, эксперт посоветовал до подписания ипотечного договора сформировать финансовую подушку безопасности, размер которой должен быть не менее двух ежемесячных платежей по ипотеке.

«Оптимальный размер подобного рода сбережений — 5–6 платежей, причем иметь такой запас рационально вне зависимости от размера кредитной нагрузки. В случае возникновения финансовых трудностей, болезни или потери работы заемщик при наличии такой подушки сможет платить по ипотечному кредиту без ущерба для качества жизни», — заключил он.

17 августа правительство России продлило программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года с сохранением ставки в 6%. Ее распространят и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Кроме того, в начале июня президент России Владимир Путин призвал продлить льготную ипотеку для россиян до 1 июля 2022-го с повышением ставки до 7%. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.