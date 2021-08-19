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В Совфеде оценили планы ЕС не допустить влияния России в Афганистане

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Заинтересованные стороны должны помогать Афганистану в урегулировании, а не делить его на сферы влияния. Такое мнение в беседе с «Известиями» 19 августа высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Брюссель «не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией» в республике.

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«Усилия всех заинтересованных сторон сейчас должны быть нацелены на то, чтобы содействовать урегулированию в Афганистане, решению гуманитарных, экономических и политических проблем. Уверен, что здесь нет пределов для международного сотрудничества, если такие пределы не будут искусственно устанавливаться деятелями типа господина Борреля», — сказал политик.

По оценке Косачева, заявление главы европейской дипломатии «исходит из абсолютно устаревшей логики деления мира на сферы влияния и отстаивания неких эксклюзивных прав Запада на то, чтобы контролировать ситуацию в стране, не имеющей к Западу никакого отношения».

Соответствующий призыв Борреля прозвучал ранее 19 августа на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

«Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула», — сказал он.

До этого с такой же позицией выступили депутаты вышеназванных комитетов: по их оценке, Москва и Пекин «постараются быстро заполнить политический вакуум» в республике.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Сфера слияния: почему ЕС считает РФ и КНР своими соперниками в Афганистане

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