Три человека пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Тамбовской области
В Жердевском районе Тамбовской области произошло массовое ДТП с участием грузовика. Пострадали три человека, сообщает региональная ГИБДД.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 не учел боковой интервал и допустил столкновение с «КамАЗом». По инерции легковушка продолжила движение и врезалась в Mitsubishi Lancer, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
В результате аварии различные травмы получили водители легковых автомобилей, а также пассажир иномарки. Их доставили в больницу.
Отмечается, что «ВАЗ» от удара был сильно поврежден и восстановлению не подлежит.
Утром 19 августа на трассе в Калмыкии столкнулись грузовик «КамАЗ» и легковой автомобиль Nissan Almera. В результате ДТП скончались пять человек, включая троих детей.