Тело пропавшей в Тюмени девочки нашли завернутым в пакет

В Тюмени было обнаружено тело девочки, пропавшей без вести в конце июня. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, на берегу озера Оброчное был «обнаружен пакет с телом ребенка». По ее словам, первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей.

Расчлененное тело девятилетней школьницы нашли сотрудники автозаправочной станции, расположенной в 2 км от ее дома. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежали останки. В этот же день были опубликованы кадры с места обнаружения тела девочки.

По мнению волонтеров, мешок могли подкинуть к участку 3–4 дня назад после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

Девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку 30 июня и не вернулась. Были организованы масштабные поиски с привлечением следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей. За помощь в обнаружении девочки губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, а МВД РФ — в размере миллиона.

По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». По решению председателя СК России Александра Бастрыкина его материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.