Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва у здания конгресса США

Полиция Капитолия предупреждает об угрозе взрыва в районе библиотеки американского конгресса и в связи с этим призывает прохожих избегать нахождения на этой территории. Об этом в четверг, 19 августа, правоохранители сообщили в своем Twitter.

Они уточнили, что рядом со зданием было замечено подозрительное транспортное средство. Библиотека находится в непосредственной близости от Верховного суда США и здания Капитолия.

Как пишет ABC News, речь идет о грузовом автомобиле, в котором сидел человек с предметом, похожим на взрывное устройство, в руке. Расследование продолжается, ведется эвакуация.

20 января в здании Верховного суда США, находящемся в Вашингтоне неподалеку от здания конгресса, объявили угрозу взрыва.

18 января все здания комплекса Капитолия были заблокированы из-за «внешней угрозы». Позже стало известно, что здание конгресса США было закрыто в качестве меры предосторожности из-за возгорания в соседнем квартале. Сообщалось, что причиной пожара стал неисправный обогреватель.