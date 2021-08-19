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В Рязанской области отремонтируют 35 домов культуры

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За пять лет в Рязанской области планируют отремонтировать 36 муниципальных домов культуры. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.

Во время визита в Спасский район глава региона ознакомился с результатом благоустройства Дома культуры в селе Панино. На территории заасфальтировали проезд, установили детскую и спортивную площадки. На эти цели потратили 2 млн рублей. Об этом сообщает 62INFO.ru. Работы велись в рамках программы местных инициатив.

«Считаю, что объект приложения сил выбран очень удачно. Дом культуры не только сохранен, но и востребован, здание отремонтировано. Теперь и прилегающая территория приведена в порядок. Здесь формируется настоящий досуговый центр», — сказал губернатор.

Жители Панино также спросили о возможности продлить проекты «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда», которые позволяют повысить компьютерную грамотность школьников. Любимов заверил, что четыре школы Спасского района получат оборудование на 6,8 млн рублей.

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