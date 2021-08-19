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Ремонт моста стартовал на улице Андреевской в Тамбове

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В Тамбове начался ремонт автомобильного моста на улице Андреевской. Соответствующее решение было принято городской администрацией для обеспечения безопасности местных жителей.

По данным властей, работы ведутся на несущих конструкциях пешеходной части. Рабочие уже заменили настил и отремонтировали перильное ограждение. Полностью завершить работы планируется в сентябре, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

По данным агентства, дефекты несущих конструкций ранее выявили сотрудники «Спецдорсервиса».

16 августа сообщалось, что в Омской области открыли движение по новому мосту через реку Тарбугу. Рабочие продолжают рекультивацию земель и разбирают временную объездную дорогу.

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