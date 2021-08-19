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В Абхазии нашли пропавшего подростка из России

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Подростка из Казани, пропавшего накануне в горах Абхазии, нашли живым с травмами челюсти, ноги и плеча. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба МЧС республики.

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Подросток сорвался в Хашупсинский каньон во время прогулки, пишет «Москва 24».

«Житель Казани Камиль Фаттахов 2006 года рождения, разыскиваемый спасателями МЧС РА с вечера 18 августа, обнаружен в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в Гагрскую районную больницу, передает НСН.

Ранее в этот день в Абхазии сотрудники МЧС начали поиски 14-летнего подростка. Родители мальчика решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности одной из верхних точек каньона. Вернувшись, они не обнаружили его.

Предполагалось, что, не дождавшись родителей, подросток решил самостоятельно спуститься и мог заблудиться в лесу.

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