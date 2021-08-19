Ливень привел к задержке рейсов в аэропорту Симферополя

Прибытие девяти самолетов в аэропорт Симферополя задержано из-за ливня и грозы. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В аэропорту Симферополь из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти воздушных судов. Командиры двух самолетов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне в Крыму объявили новое штормовое предупреждение с 19 по 20 августа. В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели предупреждали о возможном возникновении подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения.

Ранее в Крыму прошла череда сильных дождей, вызвавших серьезные подтопления. 13 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате подтоплений в регионе пострадали более 4 тыс. человек, двое погибли, местоположение еще одного до сих пор не установлено.

Из-за резкого подъема воды затопило 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях, в них 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.

В середине июня удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля — на Бахчисарайский район. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, женщина пропала без вести. На минувшей неделе ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова — села Ленинского района и Керчь.