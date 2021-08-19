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ЕР подготовила законопроект о запрете въезда в страну русофобам

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В партии «Единая Россия» (ЕР) подготовили законопроект, в соответствии с которым русофобам будет закрыт въезд в РФ. Об этом 19 августа заявил председатель думского комитета по информполитике, заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн, его слова приводит пресс-служба партии.

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Инициатива предусматривает закрытие въезда в Россию гражданам других государств, если они провоцируют ненависть и вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку.

Кроме того, основанием для отказа во въезде в РФ иностранцам будет служить распространение ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны и ее ветеранах, а также демонстрация и изготовление нацистской либо экстремистской символики, отрицание итогов Нюрнбергского процесса и одобрение преступлений нацистов.

«Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит», — отметил Хинштейн.

При этом депутат подчеркнул, что документ стал ответом на возмутительные случаи проявления русофобии на постсоветском пространстве. Изменения предлагают внести в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Хинштейн напомнил о телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым.

Во время телефонного разговора 16 августа Лавров акцентировал внимание на случаях бытового национализма в отношении русскоязычного населения в стране.

Ранее, 14 августа, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин выразил мнение, что русофобия укоренилась на Украине и даже гипотетическое возвращение Крыма не изменит настроения многих граждан страны.

По словам Волошина, особенно сильно отношение к России как к «источнику зла» распространено на западе Украины, а некоторые граждане страны даже боятся примирения Киева с Москвой.

11 июня член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский назвал причину русофобских настроений у некоторых польских политиков, пояснив, что таким образом в Польше пытаются угодить «великому покровителю» в лице США.

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