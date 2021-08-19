Жару до +39 градусов прогнозируют в Татарстане

Синоптики прогнозируют аномальную жару до конца выходных на территории Татарстана. Температурный фон понизится на следующей неделе.

Согласно прогнозам, 20 и 21 августа ночная температура составит +13…+18 градусов, на западе республики до +23 градусов. В дневные часы возможна жара до +33…+39 градусов. Об этом пишет InKazan.ru. Ожидается слабая вероятность осадков.

22 августа в Татарстане пройдут грозы, ветер усилится до 15–20 м/с. Ночная температура воздуха составит +13…+18 градусов, днем до +38 градусов.

В начале следующей недели из-за пониженного атмосферного давления ожидается неустойчивая погода. Местами пройдут дожди и грозы, усилится ветер. Синоптики отмечают, что температура воздуха опустится, но останется аномально высокой — до +30 градусов.