Реконструкция Художественного музея Барнаула завершится в 2022 году

Активные работы ведутся в Государственном художественном музее Алтайского края (ГХМАК). Началось строительство главной входной группы. Площадку огородили, плиткой планируется выложить подход к крыльцу.

На днях строители убрали забор со стороны пр. Калинина — появилась возможность оценить новую плитку, отмечает altapress.ru. Реконструкцию здания ГХМАК проводят уже почти 10 лет. Срок окончания работ намечен на декабрь следующего года.

Как стало известно в конце июля, в Барнауле на месяц раньше запланированного срока завершили реконструкцию моста через реку Власиха. Были применены новые технологии — для шумопонижения движения. Строители полностью демонтировали старый мост, построили новый, вынесли и перенесли инженерные сети. Стоимость реализации проекта составила 53 млн рублей.