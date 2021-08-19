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Реконструкция Художественного музея Барнаула завершится в 2022 году

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Активные работы ведутся в Государственном художественном музее Алтайского края (ГХМАК). Началось строительство главной входной группы. Площадку огородили, плиткой планируется выложить подход к крыльцу.

На днях строители убрали забор со стороны пр. Калинина — появилась возможность оценить новую плитку, отмечает altapress.ru. Реконструкцию здания ГХМАК проводят уже почти 10 лет. Срок окончания работ намечен на декабрь следующего года.

Как стало известно в конце июля, в Барнауле на месяц раньше запланированного срока завершили реконструкцию моста через реку Власиха. Были применены новые технологии — для шумопонижения движения. Строители полностью демонтировали старый мост, построили новый, вынесли и перенесли инженерные сети. Стоимость реализации проекта составила 53 млн рублей.

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