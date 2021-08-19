Политолог назвал планы по созданию на Украине большого флота «наполеоновскими»

Планы президента Украины Владимира Зеленского построить крупный военно-морской флот к 2035 году представляются весьма сомнительными. Такое мнение в четверг, 19 августа, высказал политолог Дмитрий Родионов в интервью «Пятому каналу».

Слова украинского лидера эксперт назвал «популистским» обещанием «в духе Наполеончика». Политолог убежден, что это лишь дежурное заявление Зеленского, которым он пытается «пустить пыль в глаза» согражданам.

Он также напомнил, что политик вряд ли будет находиться у власти через 14 лет.

«Зеленский строит абсолютно наполеоновские планы, чтобы пустить пыль в глаза населению Украины. Это очередной этап информационной волны, чтобы показать, что они находятся в состоянии войны с Россией. Если что, американцы, британцы помогут построить флот. Но это абсолютный бред на самом деле», — отметил Родионов.

Он указал на то, что переданных американской стороной Украине списанных катеров. Недостаточно для возведения мощного военно-морского флота.

«Даже если теоретически представить, что американцы расщедрятся так, что передадут что-то серьезное — какие-то подводные лодки, эсминцы и так далее, и эти суда попытаются рыпнуться в сторону России, то они будут потоплены достаточно быстро. Потому что ни один флот не может конкурировать с Россией на Черном море», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, Зеленский никогда не будет располагать «ни деньгами, ни возможностями» для создания мощного ВМФ по подобию флотилии России, которую Родионов считает самой сильной морской державой.

Кроме того, эксперт предрек провал любых условных попыток Украины напасть на Крым.

«Даже американский авианосец ничего там сделать не сможет. Ничего действительно представляющего опасность для национальной безопасности России там не будет никогда. Другой вопрос, что украинские генералы могут на катерах нападать на наши рыболовецкие суда, что уже было неоднократно. На такие мелкие пакости они способны. Для этого им особая помощь американцев не нужна», — добавил Родионов.

Ранее в этот же день Зеленский рассказал о планах реализации в стране к 2035 году трехэтапной программы по развитию Военно-морского флота. По его словам, в стране создается соответствующая инфраструктура, включающая малые подводные лодки, корветы и военные катера. Завершающий этап программы предполагает строительство мощного флота в Черном и Азовском морях.

4 августа Великобритания сообщила, что передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown, которые завершили службу в рядах Королевского военно-морского флота.

В июле украинский министр обороны Андрей Таран сообщил, что Украина к 2022 году с помощью США и Великобритании, вероятно, получит флот из небольших кораблей с боевыми возможностями. По его словам, нововведение «позволит представлять угрозу российским морским силам».

Также в июле Зеленский заявил, что украинский ракетный комплекс «Нептун», который страна получит к концу 2023 года, позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Черном и Азовском морях.

В Госдуме, комментируя данное высказывание, подчеркнули, что говорить об угрозах для Украины со стороны России не только бессмысленно, но и весьма смешно. По словам первого зампреда комитета ГД по международным делам Дмитрия Новикова, Россия не представляет угрозы для Украины, в то время как настоящая опасность для страны исходит из превращения ее в полигон достижения интересов Запада.