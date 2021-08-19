Жилой дом загорелся от удара молнии в Рязанской области

Жилой дом пострадал в результате пожара в Рязанской области. По данным очевидцев, причиной возгорания стал удар молнии.

Сообщение о пожаре поступило вечером 18 августа. Горение было ликвидировано в течение 20 минут. Огонь полностью уничтожил кровлю дома. Об этом пишет РИА «7 новостей».

В момент начала пожара владелица дома находилась в помещении. В результате пожара никто не пострадал. По факту пожара проводится проверка.

До конца суток 19 августа в регионе будет действовать экстренное предупреждение о грозах и граде.

В Тыве от удара молнии погибли 54-летняя женщина и ее 19-летний сын. Тела родственников обнаружили в палатке на территории лечебного источника «Хаттыг Чадаг».