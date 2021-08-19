РФ не делала никаких одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане

РФ не делала никаких одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане

2021-08-19 17:15:11

2021-08-19 17:15:11

2021-08-19 17:15:11

2021-08-19 17:15:11

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