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В РФ прокомментировали отсутствие заявлений по захвату Афганистана талибами

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Россия не делала никаких одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане, Москва оценивает ситуацию в Кабуле после прихода в город талибов (членов движения «Талибан», признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом в четверг, 19 августа, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Я хотела бы сразу отметить, что российские официальные лица никогда не заявляли и не делали никаких одобрительных заявлений по факту смены власти в Афганистане. Мы фиксируем реальность. Было бы странно, если бы мы ее не замечали, но здесь есть очевидные различия в оценке», — заявила Захарова.

По словам дипломата, оценки российской стороны касаются лишь объективной ситуации, сложившейся в Кабуле, после установления движением талибов фактического контроля над столицей Афганистана, в том числе заявлений «Талибана» о гарантиях безопасности населения и дипмиссий.

Кроме того, на брифинге Захарова сообщила, что приход «Талибана» к власти в Афганистане — это реальность, с которой международному сообществу придется считаться.

Ранее в этот день официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади сообщил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем Афганистана.

До этого, 17 августа, представители «Талибана» потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы. Боевики также заявили, что не хотят никому мстить, и издали акт о помиловании всех противников.

При этом в тот же день сообщалось, что жители Кабула якобы находятся в состоянии шока, после того как к власти в стране пришли талибы, и не покидают дома без необходимости. Однако, по словам местного жителя Назира Эйхласса, люди скорее шокированы от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов.

18 августа талибы заявили, что Афганистан точно не будет демократическим государством.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский Эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

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