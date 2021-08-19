Тюменцы принесли цветы и игрушки к дому погибшей девочки

Жители Тюмени после сообщения об обнаружении тела девочки, пропавшей в июне, устроили акцию памяти у дома погибшей. Об этом рассказала 19 августа волонтер Анастасия Михлева.

Тело ребенка было найдено ранее в этот же день. В СК РФ подтвердили факт обнаружения, а позднее и подтвердили личность школьницы.

«У подъезда дома потерявшейся девочки на коробке установили ее портрет. Люди несут к нему игрушки. Для всех нас сегодняшняя новость — огромный удар», — цитирует волонтера «РИА Новости».

По данным телеканала РЕН ТВ, расчлененное тело девочки нашли сотрудники автозаправочной станции. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

Как предположили волонтеры, мешок могли подкинуть к участку 3–4 дня назад после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

В начале июля после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления оперативно продолжить и завершить расследование.

18 августа суд в Тюмени отправил под арест мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. Как уточняет РЕН ТВ, правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений, в частности в отношении пропавшей девочки.