Больше 600 протоколов о сжигании травы составили в Орловской области

Больше 900 административных материалов составили в Орловской области по факту сжигания травы и мусора. В их числе — 607 протоколов о наложении административных штрафов на сумму свыше 2 млн рублей.

По данным МЧС, за сжигание сухой травы наложено 357 штрафов, за сжигание стерни — 46 штрафов, за сжигание мусора — 204 штрафа. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Помимо штрафов, нарушителям выписывают предупреждения.

На территории Орловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Для граждан ограничено пребывание в лесах и въезд в леса на транспортных средствах. Также нельзя разводить костры и вести работы, связанные с применением открытого огня.

В Рязанской области поджигателей травы оштрафовали на 200 тыс. рублей. С начала особого противопожарного режима составлено 168 административных протоколов.