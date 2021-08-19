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Посольство в Кабуле призвало россиян сообщить о желании покинуть Афганистан до 22 августа

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Посольство РФ в Кабуле призвало россиян сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа. Об этом в четверг, 19 августа, диппредставительство сообщило в Facebook.

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«В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день российский посол Дмитрий Жирнов заявил, что посольство РФ в Кабуле после смены власти в Афганистане продолжает работу в «штатном полноценном режиме». По его словам, к нему намереваются приехать послы некоторых других иностранных дипмиссий в Кабуле, «поскольку ситуация в городе нормализуется». В частности, российское посольство находится в регулярном контакте с диппредставительствами США, КНР и Пакистана.

16 августа Жирнов сообщил, что около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь им уехать из Афганистана в РФ из-за отсутствия рейсов.

По его словам, Россия намерена вывезти из Кабула часть сотрудников дипломатической миссии. Речь шла о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки.

16 августа сообщалось, что минимум семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту Кабула. Кроме того, были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул. Позднее в понедельник появились кадры, как люди падают с самолета после взлета.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь. Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

15 августа боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.

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